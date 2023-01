Une météorite de 7,6 kg, "un beau bébé" pour une équipe de chercheurs de l’ULB

La chasse aux météorites en fait rêver plus d’un ! Et si, généralement, les aventuriers en recherche de ces "cailloux de l’espace" ne ramassent que des météorites de petite taille, une équipe de chercheurs de l’ULB a eu bien plus de chance lors de sa dernière expédition en Antarctique menée par Vinciane Debaille, géologue à l’Université libre de Bruxelles.

Toute l’équipe s’est rendue dans une zone de prospection en Antarctique sous des conditions météo dantesques mais cela valait visiblement la peine de braver les éléments car ils ont découvert une météorite de 7,6 kg. Un très beau spécimen qui va permettre aux scientifiques d’en apprendre plus sur l’origine et le développement de notre système solaire.

Nous en avons parlé dans Quel Temps pour la Planète ce mardi avec Vinciane Debaille, revenue de son expédition dans le Grand Nord.