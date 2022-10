Une "météo de la forêt" devrait permettre de mieux anticiper les risques d’incendies en France

Concernant l’information à destination du grand public, "on va mener un travail dans les prochains mois avec les différents ministères concernés pour déterminer quelle forme cela prendra", a indiqué M. Cinotti.

"On a déjà beaucoup de types de météo qui existent (météo des plages, météo des neiges, météo marine…), notre objectif n’est pas de brouiller le message dans l’esprit des gens, mais bien de faire en sorte que l’information transmise soit la plus claire et la plus utile possible", a-t-il souligné.

Les incendies de forêts sont favorisés par le réchauffement climatique, causé par les activités humaines, et contribuent à l’aggraver encore davantage via l’émission de CO2 supplémentaire engendré par le feu.