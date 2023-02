Cet après-midi, le risque de faibles gouttes disparaîtra même si les nuages auront tendance à persister sur le nord-ouest en début d’après-midi, ensuite, le temps deviendra plus lumineux. Le soleil continuera de briller partout ailleurs avec quelques voiles d’altitude voir quelques cumulus au sud du sillon Sambre et Meuse sous un mercure qui variera entre 1 et 3°C sur les reliefs, 4 à 5°C sur le centre et jusqu’à 6°C à Tournai. La bise de nord-est restera faible à modérer, accentuant cette sensation de froid.