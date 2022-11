Une météo agréable et lumineuse pour ce vendredi

Ciel dégagé et étoilé la nuit prochaine, cela favorisera la baisse des températures. Pas de gelées au programme, sauf très localement dans les vallons ardennais frontaliers, les minima afficheront de 4 à 6 °C.

Demain, samedi, même topo : le soleil dominera plutôt largement dans le ciel malgré des brumes et brouillards en début de matinée sur le sud-est du territoire. Le temps sera bien lumineux l’après-midi avec des maxima au-dessus des normales de saison et compris entre 15 et 17°C.

La journée de dimanche s’annonce tout aussi agréable avec un temps lumineux et sec avant une dégradation attendue pour la semaine prochaine !