"Une mère sous influence" un thriller intimiste et familiale

" Une mère sous influence " est un film inspiré du livre écrit en 2009 par Patricia J. Macdonald, une autrice américaine de romans policiers.

La veille de commencer un nouveau travail, Juliette se rend au baptême du fils de Claire, sa meilleure amie. La jeune maman est fragilisée par son accouchement et donne des signes de dépression inquiétants. Juliette sait trouver les mots pour l’apaiser et lui donner la force d’assister au baptême. Mais la cérémonie est interrompue par l’arrivée d’Emma, 15 ans, dont Jérôme, le mari de Claire, lui a caché l’existence. Juliette hésite à laisser son amie, si vulnérable, affronter seule la situation. Orphelines et élevées ensemble dans un foyer, les deux jeunes femmes ont toujours surmonté les épreuves ensemble. Mais Claire pousse Juliette à repartir. Le boulot de ses rêves l’attend, elle ne doit absolument pas manquer cette opportunité. Le lendemain, à l’aéroport, Juliette reçoit un appel désespéré de Claire : Jérôme et leur bébé ont été assassinés… Sans aucune hésitation, Juliette abandonne tout pour rejoindre son amie. À la gendarmerie, elle découvre avec stupeur que Claire a avoué le double meurtre.

Un film coproduit par la RTBF à voir le samedi 11 juin à 20h20 sur La Une.