Une mère porteuse se trouve-t-elle avec une annonce sur Facebook ?

Le débat s’achève avec Françoise à Woluwe-Saint-Pierre : "Je comprends ce couple, mais je trouve ça très choquant de chercher une mère porteuse via Internet. On va finir par acheter tout et n’importe quoi en ligne. Ce n’est pas logique. Sur Facebook, on ne connaît pas les antécédents médicaux et en plus, la mère porteuse peut toujours se rétracter au dernier moment. Cela peut être dangereux."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.