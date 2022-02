Une mère de famille paie son fils pour qu’il évite les réseaux sociaux

C’est probablement le deal le plus intéressant qu’un ado ait passé avec sa mère. Pour motiver son fils à ne pas s’inscrire sur les réseaux sociaux avant sa majorité, elle lui a promis le somme de 1800€. Pari tenu !

Un pari pas simple quand on sait l’omniprésence des réseaux sociaux dans le quotidien de la génération Z. Pourtant Sivert Kiefsaas, un américain de 18 ans, s’est abstenu de rejoindre tout réseau social depuis ses 12 ans. Le challenge que sa mère lui avait lancé avait pour but de le protéger de toute forme de dérives que peuvent engendre l’utilisation de ces plateformes.

Sa fille, plus âgée, était obsédée par sa présence sur Snapchat. Cela affectait son humeur, ses amitiés et cet effet négatif des réseaux a motivé la mère de famille à proposer une belle somme d’argent à son cadet. 1800€ que Sivert a bel et bien reçus à sa majorité en récompense de ce défi relevé et qu’il souhaite désormais investir dans sa chambre d’étudiant à l’université de St Paul. Il explique avoir retiré énormément de positif de cette expérience : "Même si j’ai failli craquer, c’était devenu une question de fierté et j’y suis parvenu ". Loin des commérages du lycée, il a pu se concentrer sur ses études et le sport et n’en garder que le positif. "Une bonne expérience dans l’ensemble ".

Pour fêter la fin de son challenge, Sivert a créé un compte Instagram, histoire de ne pas trop être en décalage avec les jeunes de son âge. Pas simple de s’y mettre par contre : "J’ai l’impression d’avoir 80 ans, je n’arrive pas à tout comprendre et c’est un peu embarrassant".

Moralité : Si vous voulez que vos enfants vous obéissent, payez-les.