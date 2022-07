Une mère célibataire de quatre enfants en justice pour éviter l'expulsion de son logement social à Molenbeek

La famille n'a toujours pas trouvé de solution alternative pour se reloger en cas d'expulsion et le Samu Social lui a fait savoir qu'il était complet. Forte de ce nouvel élément et avec le soutien du Syndicat des Locataires, Khadija Chaou s'est à nouveau tournée vers la justice. L'audience du tribunal des référés s'est déroulée ce lundi 11 juillet. Avec pour principal argument : "L’absence de suspension de l’expulsion à défaut de solution de relogement est contraire à l’ordre public et à la mission de service public des autorités mises à la cause."

La décision est attendue dans les prochaines semaines.