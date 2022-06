Une mégastar africaine sur scène à Bruxelles ! Diamond Platnumz

L'artiste africain originaire de Tanzanie qui fait tourner les têtes par le nombre de vues à chaque nouvelle vidéo, sera à Bruxelles ce 8 Juillet 2022 dans la salle du Birmingham Palace.

Diamond Platnumz (7 millions d’abonnés Facebook , 14 millions sur Instagram, 6 enfants et une des plus grosses fortunes d’Afrique) est invité dans notre capitale par Sharon Mponga, agent artistique et jeune fondatrice de SM Management, qui offre donc au public bruxellois l’icône de la musique panafricaine et de l'Afro Beat.

Diamond Platnumz est la figure de proue du genre musical bongo ou bongo flava. Apparu dans les années 80, ce style musical est un mélange de Hip Hop, Dancehall, R’n’B et de sons traditionnels locaux.

Depuis 2012, l’artiste prolifique collectionne les succès et les prix musicaux : Number One, Waah, etc. et un All Music Award for the best African Pop en 2016…

Cet artiste de par son passé et sa situation actuelle sur la scène musicale mondiale, incarnation une véritable success story à l’africaine que quelques Bruxellois privilégiés auront l’occasion d’applaudir dans un cadre intime le vendredi 8 juillet 2022.

Tu peux encore te procurer tes tickets sur la plateforme xceed.com et tu trouveras plus d'informations sur la page Instagram de SManagement