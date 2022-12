"Une médaille fait de vous un héros immortel", rappelle le Croate Kramaric

La Croatie et le Maroc se battront "comme si c'était pour leur vie" lors du match pour la troisième place du Mondial 2022 de football samedi (16h00) car "gagner une médaille fait de vous un héros immortel", a estimé l'attaquant croate Andrej Kramaric jeudi.

"Les huit d'entre nous qui étaient en Russie (lors de la finale perdue contre la France en 2018, ndlr) comprenons l'émotion que cela procure de remporter une médaille lors d'une Coupe du monde. (...) C'est quelque chose qui vous suit pour le restant de votre vie", a poursuivi l'attaquant, meilleur buteur des siens avec deux réalisations.



Selon Kramaric, ce match est comparable à la petite finale gagnée en 1998 contre les Pays-Bas (2-1), pour la toute première participation des Croates à un Mondial. "C'est une rencontre historique et nous devons nous concentrer là-dessus", a-t-il exhorté en conférence de presse. "Nous avons l'occasion de faire quelque chose de similaire, dont nous pourrons parler à nos enfants un jour."



Première équipe africaine et arabe à atteindre les demi-finales d'un Mondial, le Maroc est "dans la même situation que nous en 1998 et donnera donc sa vie pour cette médaille", croit aussi le buteur.



Les deux sélections, opposées lors de leur premier match de poule, s'étaient quittées sur un nul (0-0) et Kramaric s'attend "au même genre de rencontre très serrée" face à une "très bonne équipe, bien organisée, spécialement défensivement, avec beaucoup de talent à l'avant."