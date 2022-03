Une médaille d’or pleine d’émotion pour Mahuchikh : "Cela montre que les Ukrainiens sont forts et n’abandonnent jamais"

L’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a été sacrée championne du monde en salle du saut en hauteur ce samedi à Belgrade. Une médaille d’or qui signifie beaucoup en ces temps compliqués pour son pays. Mahuchikh avait évidemment une pensée pour ses compatriotes au micro de Martin Weynants : "C’est un plaisir pour moi d’être ici. C’est important pour moi et pour mon pays. Je ne peux pas mieux protéger l’Ukraine que sur la piste. Cela montre que les Ukrainiens sont forts et n’abandonnent jamais".

Son titre, elle l’a évidemment dédié à toutes les personnes restées au pays : "Cette médaille, pour mon pays, pour mes Ukrainiens, mes amis, les supporters qui sont restés en Ukraine, c’est une bonne nouvelle de l’étranger".

Si le résultat est évidemment positif, la préparation n’a pas été de tout repos pour l’Ukrainienne : "Mon cœur reste dans mon pays et je pense beaucoup à tout cela mais mon coach m’a dit de me concentrer sur le saut en hauteur et d’oublier tout ça l’espace d’un instant et de faire le travail. J’ai eu un voyage difficile. C’était vraiment difficile de me concentrer".

Durant ces mondiaux indoor, beaucoup d’athlètes ont montré leur soutien à l’Ukraine. Des marques d’affection qui sont très importantes pour Yaroslava Mahuchikh : "C’est vraiment important que beaucoup d’autres pays et personnes comprennent que les Ukrainiens vivent un moment très compliqué. Nous faisons face à une guerre et beaucoup de pays nous supportent. C’est très important. Cela fait du bien aux Ukrainiens".