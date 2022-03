Une matinée froide et une après-midi nuageuse pour ce dimanche

Les gelées sont à nouveau très répandues ce matin et elles sont sévères par endroits, on pense notamment aux Hautes Fagnes, à Mürringen, on a relevé -10°. Il n’y a que dans les provinces de Flandre Orientale et Occidentale que l’on échappe aux températures négatives. La matinée sera lumineuse même si les nuages vont se faire de plus en plus nombreux au fil des heures.