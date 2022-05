Une matinée ensoleillée et une après-midi nuageuse ce samedi

Demain matin, il y aura de belles éclaircies sur une large bande centrale du pays mais le ciel sera chargé de nuages bas sur l’Est et l’Ouest. Il faudra vous couvrir si vous voulez aller chercher votre brin de muguet au petit matin car il fera frais avec quelques petites gelées blanches dans les campagnes. L’après-midi, la couche nuageuse va se faire de plus en plus compacte partout et les chances d’apercevoir le soleil seront bien minces. Le temps restera majoritairement sec même si quelques gouttes sont possibles sur le toit de la Belgique. Il fera très frais avec des températures qui plafonneront entre 9° à Botrange et 15° à Bruxelles.