Une matinée d’ateliers pour faire aimer les sciences et la technologie dans une école de Marche

Connaissez-vous les STEAM ? Il s’agit des Sciences, de la Technologie, de l’Ingénierie, des Arts et des Mathématiques. Des disciplines souvent assez complexes et difficiles et qui au premier abord n’attirent pas beaucoup les adolescents, surtout quand il s’agit de les étudier et d’en faire son métier.

Pour attirer et démystifier ces disciplines, la haute école Henallux organise depuis deux ans maintenant des séances de sensibilisation dans les écoles secondaires. Des animations qui s’adressent avant tout aux premières secondaires avec une attention particulière portée aux jeunes filles. Ce vendredi, une quinzaine d’étudiants en régendat sciences et en mathématiques du site de Champion se sont rendus à l’institut Sainte-Julie de Marche-en-Famenne. Ils ont organisé une quinzaine d’ateliers différents.