Une matinée claire avant le retour des nuages ce 1er mai

Demain matin, les éclaircies vont continuer de se développer et elles gagneront quasiment toutes les régions. Elles auront plus de mal à percer à la côte ainsi qu’en Ardenne et en Gaume. L’après-midi s’annonce assez agréable sous un ciel qui se partagera entre cumulus et éclaircies. Il y aura toujours une couche nuageuse plus compacte le long des frontières de l’Est mais la bonne nouvelle c’est que les températures vont repartir à la hausse. On attend 13 à 14° sur le relief et à la mer, 16° pour Mons et Charleroi, 17° pour Namur et Liège, jusqu’à 18° pour Anvers et Bruxelles.