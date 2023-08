On a vécu une minute un peu bizarre aux Mondiaux d’athlétisme de Budapest ce jeudi soir. En coulisses d’abord. Alors qu’elle patientait dans la "salle d’attente" afin de savoir si elle était repêchée au temps après sa série sur 200 mètres, Anthonique Strachan a été surprise par Youhuu, la mascotte de l’événement. Cette dernière s’était cachée derrière son fauteuil et lui a fait une belle frayeur. Valant un sacré bond à l’athlète bahamienne.

Dans la foulée, on a eu droit à un événement un peu plus préoccupant. Les désormais célèbres voiturettes qui trasnportent les athlètes du stade d'échauffement à celui des compétition ont connu une mésaventure… Deux d’entre elles sont entrées en collision, envoyant un bénévole par terre et secouant fameusement les sportifs présents à leur bord. Il s’agissait des sprinters qui se rendaient au stade pour disputer les séries du 200 mètres, avec notamment Noah Lyles. Le Jamaïcain Andrew Hudson semblait se plaindre de l'oeil.

Ces athlètes étaient prévus dans la première des trois demi-finales du 200 m. Le programme des trois courses a commencé par la deuxième demie, sans doute pour laisser le temps à tous de reprendre leurs esprits.

Heureusement tout ceci s’est plutôt bien terminé mais ce n’est tout de même pas l’idéal comme préparation avant une course…