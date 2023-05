Une marque de mode masculine française crée des hauts avec un imprimé "sueur"

L'été est réputé pour être une période très appréciée, qui rime avec vacances, soleil et bronzette mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Au contraire : celles et ceux qui ne supportent pas la chaleur détestent cette saison. Quand on est à la plage, avoir chaud n'est pas un problème. Mais quand on travaille et qu'on doit supporter la chaleur, on se retrouve souvent avec des tâches de transpiration, ce qui peut poser un problème. Alors pour pouvoir profiter d'un été tranquille, la marque de vêtements pour hommes LGN Louis Gabriel Nouchi a trouvé une solution plutôt insolite : créer des hauts avec un effet "transpiration", comme l'explique le site Creapills.

Ces hauts, fabriqués au Portugal et en Italie, sont déjà disponibles sur le site à un prix élevé, à savoir 195 euros pour le t-shirt et 325 euros pour le sweat. Ils font partie de la collection printemps-été 2023 "Dangerous Liaisons". Louis-Gabriel Nouchi s'est inspiré de l'œuvre "Liaisons Dangereuses" de Pierre Choderlos de Laclos et plus précisément du personnage du Vicomte de Valmont pour la créer.

Le site définit la collection comme "un souvenir d'une moment rapide, d'un amour fait en vitesse, entre deux portes, que l'on surprend sur le vif de l'action", et explique qu'elle s'intéresse à la "tension entre romantisme et brutalité", d'où l'idée de faire des hauts avec effet "mouillé" autour du cou et des aisselles, parfaits donc pour affronter la chaleur en toute discrétion.

Un look qu'on retrouvera peut-être cet été à Dour. L'occasion de vous rappeler que vous pouvez tenter de remporter un Golden Ticket en écoutant Tipik.