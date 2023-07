Une marque britannique transforme des lances à incendie en accessoires de luxe.

Si les lances à incendie ont constitué le point de départ de la marque, cette dernière a depuis élargi son champ d'action en matière de récupération. La soie de parachute est désormais transformée en doublure pour les sacs et portefeuilles, les boîtes à chaussures en étiquettes et emballages et les bannières destinées à annoncer de grandes ventes aux enchères en doublure pour les plus grands sacs.

La marque revalorise aussi les sacs en jute dans lesquels sont transportés les grains de café ou encore les blanchets d'impression.

Elle s'est aussi associée en 2017 avec la Fondation Burberry pour transformer les chutes de cuir issues de la production d'articles de la célèbre maison de luxe britannique.

Elvis & Kresse, qui reverse la moitié de ses bénéfices à des associations caritatives, comme The Fire Fighters Charity ou The Barefoot College, affirme avoir récupéré plus de 300 tonnes de matériaux. Une goutte d'eau dans l'océan par rapport à la quantité annuelle de déchets produits dans le monde mais qui témoigne d'une volonté de repousser les limites de l'upcycling et de montrer qu'une telle pratique n'est absolument pas irréalisable à grande échelle.