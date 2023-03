Une marée jaune : de Paris-Nice à Tirreno-Adriatico, Jumbo-Visma confisque les trophées

Mieux encore, en levant les bras sur Paris-Nice ce jeudi, le Néerlandais est déjà le 6e vainqueur différent chez Jumbo-Visma, après Rohan Dennis (Tour Down Under), Jonas Vingegaard (4 victoires déjà), Dylan Van Baarle (Nieuwsblad), Tiesj Benoot (Kuurne-Bruxelles-Kuurne) et Primoz Roglic (Tirreno-Adriatico). Comptez, en plus, une victoire collective sur le chrono par équipes de Paris-Nice il y a deux jours.

Preuve qu’au sein de cette formation néerlandaise, le danger peut venir de partout. Et ce, alors que son habituel chasseur de victoires, Wout van Aert vit lui un début de saison plus timide, sevré de trophées sur route depuis sa victoire sur la Bretagne Classic en août dernier.

Ce jeudi, il aurait d’ailleurs pu vaincre le signe indien mais une manœuvre un peu maladroite l’a propulsé à terre à cinq kilomètres de l’arrivée. Une chute, heureusement sans trop de conséquences physiques, qui prouve que le Belge est encore à la recherche de ses meilleures sensations.

A l’inverse de sa formation qui semble marcher sur l’eau, sûre de ses forces et diablement rodée. On l’avait compris sur le Nieuwsblad, où une masterclass collective avait propulsé Dylan Van Baarle vers la victoire. On en a eu un autre aperçu ce jeudi quand, de Tirreno à Paris-Nice, Jumbo a (encore) tout raflé.