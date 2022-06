Du travail de rénovation , il y en a donc à tous les étages. Des devis ont d'ailleurs été établis en ce sens il y a 5 ans. A l'époque , une enveloppe de 800.000 euros était nécessaire pour changer les châssis, refaire la toiture et l'électricité , mettre des sparadraps partout où c'est nécessaire. Devant le montant de la facture, le pouvoir organisateur a alors envisagé de repenser complètement le bâtiment et même de l'agrandir. Les subsides européens devraient permettre de concrétiser enfin ce projet . " Nous allons pouvoir faire des classes qui ressemblent à de vraies classes, changer les châssis et la toiture, isoler tout le bâtiment et parallèlement , nous allons pouvoir construire de toutes nouvelles classes." conclut Nicolas Maron. Les appels d'offre devraient être lancés dès cet été et les premiers coups de pioche sont attendus pour 2023.