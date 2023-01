Une manifestation devant Tihange 2 pour réclamer la prolongation des centrales nucléaires

L'arrêt définitif de Tihange 2 ce mardi soir à 23h59 ne fait pas l'unanimité et divise aussi la classe politique.

Une manifestation a lieu ce matin à 10H00 devant la centrale, à l'initiative de l'association internationale Stand Up for Nuclear, pour réclamer la prolongation de toutes les centrales.

Environ une centaine de personnes sont sur place. Des manifestants qui viennent parfois de loin comme de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Beaucoup de Flamands ont également fait le déplacement.

"C'est un scandale ce qui arrive ici" explique l'un des manifestants. "On ferme un réacteur Tihange 2 qui a fonctionné pendant 40 ans et qui a produit près de 10% de notre énergie, tout ça pour des motifs politiques. Pour nous, c'est une aberration sociale et économique. C'est une énergie propre qui n'émet pas de CO2."