Une maman se déchaîne sur du Offspring et embarrasse fortement son fils

Ce jeune garçon ne s'attendait pas à ce que sa mère se mette dans un état pareil.

Vous le savez : pour alimenter cette rubrique quotidienne, nous prenons chaque jour notre bâton de pèlerin numérique pour vous dénicher la vidéo qui vous mettra de bonne humeur pour le reste de la journée. Et en parcourant le web, on peut parfois tomber sur des choses assez divertissantes.

C'est le cas de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui.

On y voit une maman se déchainer dans sa voiture sur un classique du groupe américain The Offspring : "The Kids Aren't Alright". Mais la jeune femme n'est pas seule dans sa voiture et son jeune fils semble légèrement surpris et embarrassé de l'attitude de sa mère.

Une vidéo très amusante que l'on vous propose de découvrir ci-dessous :