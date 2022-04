Une majorité "presse-bouton"? : la présidentielle 2022, tout un fromage (lichette n°4, en Beauce)

Jacques, Sébastien, Renaud et Olivier ont, eux, le chemin de fer chevillé au corps. L’indécision est ici aussi de mise. Autour d’un bout de fromage et d’un morceau de sauciflard, les discussions vont bon train.

" Les gens sont désabusés. Chaque fois c’est comme si on nous faisait des promesses en l’air. Il y a eu la déception après Hollande et son discours sur la finance, par exemple. Et nous, ici, on se sent un peu loin des décisions de Paris " explique Sébastien, conducteur de train. Notamment la vision écologiste des villes. " Ici, dans notre coin, nous sommes très attachés au patrimoine " enchérit Olivier.

" Les écolos des villes sont extrêmes. Et ça ne les dérange pas de délocaliser dans les campagnes ce qu’ils ne veulent pas voir dans leurs villes. Des enfouissements de déchets, des éoliennes qui gâchent le paysage…". "Pourquoi aucun écolo ne s’attaque directement au transport routier par camions ? " assène Jacques, cheminot maintenant retraité. " Au lieu des autoroutes à camions, le ferroutage, ou taxer les conducteurs qui traversent le territoire avec leurs marchandises, ça existe quand même, comme chez vous. Mais ils ont peur depuis les bonnets rouges et les gilets jaunes" continue Sébastien. " Il faut mettre beaucoup plus d’argent dans la recherche, comme sur l’hydrogène et la méthanisation " enchérit Renaud, qui travaille comme aiguilleur.