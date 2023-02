Une majorité d'agents de la Stib dénonce le prosélitysme ambiant, rapporte le Centre d'action laïque

Une vaste majorité d'entre eux (75,9%) demande que les responsables de la Stib disposent d'un cadre clair pour prendre de mesures lorsque des pratiques de prosélytisme sont constatées.

Concernant le port de signes convictionnels, seule la moitié (50,2%) du personnel indique n'avoir aucun problème avec le port de tels signes par un collègue. Ils sont en revanche 62,2% à s'exprimer en faveur d'une interdiction totale de ces signes, quelle que soit la fonction exercée et même pour les travailleurs qui ne sont pas en contact avec le public.

Un "cadre législatif clair"

Enfin, un nombre important d'agents indiquent aussi être discriminés en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Le Centre d'action laïque appelle donc le monde politique à adopter "un cadre législatif clair garantissant fermement la neutralité des agents publics et leur protection contre toute forme de prosélytisme" et à "lutter plus que jamais contre toutes les formes de discriminations".

La Stib n'était pas disponible pour une réaction dans l'immédiat.