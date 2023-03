Une maison économe en énergie avant d'être jolie

Une surcharge de travail pour les professionnels

Pour les entreprises de construction, cette demande d’isolation n’est pas sans conséquence. Il rend les chantiers plus complexes à mettre en œuvre. Pour s’en rendre compte, direction le village de Vyle & Tharoul près de Marchin. Ce château du 13e siècle est en train d’être transformé en un ensemble de 5 maisons et de 14 appartements. La façade, ainsi que la tour principale sont conservées. Le lien avec les nouvelles constructions devient donc très délicat. "La clé de la réussite d’une isolation thermique, c’est le souci du détail. C’est facile d’isoler des grandes surfaces mais raccorder les différents types de matériaux reste très sensible. Cela peut provoquer des ponts thermiques néfastes à la bonne isolation " rappelle Nicolas Brasseur, responsable du Bureau d’études chez Cop&Portier.

Résultat, les ingénieurs et les conducteurs de travaux passent 4 à 5 fois de temps sur ces dossiers que par le passé. " Il faut ajuster les détails techniques et garantir une isolation correcte", précise David Gorissen, conducteur de travaux chez Cop&Portier.

Contraintes esthétiques

Concevoir un logement aujourd’hui sans tenir compte de la nouvelle donne énergétique est impossible. "Avec toutes ces épaisseurs d’isolation qui s’additionnent, on se retrouve à devoir dessiner des détails qui sont moins esthétiques que ce qu’on pouvait faire il y a 10 ou 15 ans mais ça fait partie de notre métier de trouver des solutions qui remplissent l’esthétisme et l’efficacité énergétique ", constate l’architecte Sébastien Krier.

Si ces métiers connaissent une évolution rapide, tout le monde semble convaincu qu’elle va dans le bon sens.