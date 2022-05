Une "Maison du Repreneuriat" pour accompagner les processus de transmission des PME

Lorsque l’on pense esprit d’entreprendre, on pense souvent à la création d’une activité, alors qu’il est aussi tout à fait possible de reprendre une activité, ce qui est aussi un défi. Deux hautes écoles, l’ICHEC et l’EPHEC, viennent de lancer une Maison du Repreneuriat pour accompagner les processus de transmission.

Une initiative qui s’adresse à des personnes qui cèdent leur PME à leurs enfants, mais aussi à des cédants qui n’ont pas encore trouvé de repreneur ou à des candidats repreneurs. Le concept ? Tous ensemble sous le même toit. Tous les participants vont bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant un an. Ce sera gratuit dans un premier temps, grâce au soutien de la Région bruxelloise, et cela bien au-delà des aspects techniques.

Afin de comprendre ce processus, notre collègue Sylvia Falcinelli a poussé la porte d’un temple du jouet bruxellois en plein processus de reprise familiale.