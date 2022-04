Une maison d’hôte Harry Potter à Winamplanche

Dans cette maison, les objets rappelant les aventures du célèbre sorcier sont légion : " On retrouve toutes les figurines, toute cette magie, tous ces objets qui sont dans les films. On retrouve les capes, on retrouve les baguettes. Les gens peuvent s’immerger dans ce monde magnifique et magique rien qu’en franchissant la porte. On a mis des petites inscriptions au-dessus des interrupteurs. On a refait un escalier. On a remis Dobby dans l’armoire. Voldemort est présent. Les tapisseries sont des tapisseries officielles Harry Potter. Les horcruxes sont là. Donc oui, on est allé dans le souci du détail ", énumère-t-elle.