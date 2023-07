Une main dans la poche, Kendrick Lamar rappelle aux Ardentes qui est le roi

Alors qu’on pourrait s’attendre de la part d’une telle pointure à une distance désintéressée avec son public, Kendrick Lamar nous évoque l’inverse. Particulièrement sur des morceaux plus personnels et confessionnels, tels que " Rich Spirit " et " Count Me Out ", tous deux issus de son dernier album, et que le poète moderne déclame avec émotion et lucidité, les yeux rivés dans ceux de son public, qui boit religieusement ses paroles, entre respect et ébahissement.

Car c’est aussi le calme qui marque le show, au-delà des moshpits et de la fièvre occasionnée sur certains hits (on pense à " m.A.A.d city ", " DNA. " ou le jubilatoire " Alright "). Les morceaux sont d’ailleurs séparés de silence, non pas de ceux qui gênent, ou qui traduisent un manque de fluidité dans le spectacle, mais plutôt de ceux qui invitent à digérer ce qui vient juste de passer, et anticiper ce qui arrive. C’est aussi dans ces moments que la foule réalise, les "Wow, gros." se multipliant dans toutes les bouches, traduisant l’enthousiasme du public, séduit et reconnaissant.