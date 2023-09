Une magnifique édition en perspective pour les Nuits Sonores & European Lab Brussels 2023

Cette année, le festival s’articule autour de deux nuits d’exception au Palais des Beaux-Arts. Intitulées A night with, la curation de ces nuits est offerte à deux artistes majeurs des musiques électroniques : Richie Hawtin et HAAi.

Le 13 octobre, Richie Hawtin s’entoure de personnalités représentatives de son univers musical aux influences variées. En plus de machìna (live), MARRØN, Adiel et Portrait XO, il invite Clara3000 et son expérimentation sonore et la locale Emily Jeanne avec sa riche palette de dérivés de la techno. Le lendemain, samedi 14 octobre, HAAi propose une curation sans limite, exigeante, décomplexée et surtout impossible à étiqueter. On notera la présence de Boys Noize et Karenn en live, mais aussi le retour de Josey Rebelle, une salve de lives avec Dienne, Vegyn et SCALER et les performances de LUXE et Tai Lokun compléteront à merveille ce tableau sonore.

Pour une ouverture en bonne et due forme, deux concerts explorant les territoires de la musique électronique, expérimentale et classique auront lieu et le public pourra apprécier les œuvres de Caterina Barbieri et David August au Bozar.