Une magnifique éclipse lunaire a créé un "anneau de feu" dans le ciel américain

Les Américains ont eu la chance de pouvoir observer en primeur samedi une éclipse annulaire, la Lune recouvrant le Soleil durant quelques minutes en laissant apparaître un "cercle de feu". L’éclipse était ensuite visible dans plusieurs pays d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud (Mexique, Colombie, Brésil…).

Lors d’une éclipse annulaire, la Lune est un peu plus éloignée de la Terre que durant une éclipse totale, et son diamètre semble donc, de notre point de vue, légèrement inférieur à celui du Soleil, ce qui produit cet "anneau" orange. L’événement, qui promet d’émerveiller des millions de personnes, est également une opportunité scientifique pour la Nasa, qui prévoit d’étudier de près les changements de température et dans l’atmosphère.