Une Lotte Kopecky intenable remporte la Nokere Koerse quatre jours après le décès de son frère

Lotte Kopecky a remporté la cinquième édition de la Nokere Koerse en solitaire. Portée par le souvenir de son frère Seppe décédé ce week-end et la volonté de lui rendre hommage, notre compatriote a été intenable. Elle avait déjà attaqué à 70 kilomètres de l’arrivée, elle a placé son accélération décisive à 6 kilomètres de la ligne. Un grand numéro pour une grande émotion.



Lotte Kopecky (SD Worx) tente sa chance de loin. De très loin même. Elle attaque à deux reprises pour s’isoler en tête. D’abord dans un groupe de quatre, puis en duo avec Anna Henderson (Jumbo-Visma). Le peloton ne laisse jamais beaucoup plus de trente secondes à notre compatriote et à la Britannique. Et à une quarantaine de kilomètres de l’arrivée, elles renoncent. SD Worx embraie directement pour durcir la course.



Daniek Hengeveld (DSM) et surtout Aude Biannic (Movistar) animent le final avec leurs tentatives. Mais la formation néerlandaise garde le contrôle. Kopecky a encore du jus et accélère à nouveau à 11 kilomètres de la ligne. Elle emmène Eleonora Camilla Gasparrini (UAE Team Emirates) et rejoint Biannic à l’avant. La marge est faible mais le coup est jouable pour le trio. Kopecky sait qu’elle ne doit pas tergiverser et utilise les pavés de Huisepontweg pour s’échapper. Il reste 5 kilomètres. Personne ne reverra la roue de Kopecky.



Elle s’impose pour la deuxième fois de la saison. Très forte physiquement, impressionnante mentalement, Kopecky signe le 22e succès de sa carrière. Certainement le plus émouvant.