Une longue file ce mardi devant le service passeport de Forest

Mauvaise surprise pour pas mal de Forestois qui pensaient aller commander un nouveau passeport ce mardi. Plus d’une septantaine de personnes se sont retrouvées à faire la file en début d’après-midi à l’extérieur du bâtiment communal, situé rue du patinage.

"C’est vrai qu’on a été pris de court", avoue Claire Roekens, de la commune de Forest. "On ne s’attendait pas à un tel nombre. En fait, c’est la première fois qu’on rouvre le service sans rendez-vous depuis la crise Covid et, visiblement, tout le monde s’est précipité". Résultat : avant l’ouverture des portes à 13h, il y avait au moins 76 personnes qui patientaient à l’extérieur, sur le trottoir et le long de la route. "Du coup, on a distribué des tickets. Vers 15h, le service avait déjà pu commander les passeports pour une trentaine de personnes. On a ouvert trois guichets et on a bon espoir d’arriver à répondre pratiquement à tout le monde d’ici à la fin de la journée. Ce sera peut-être possible puisque, en voyant la longueur de la file, certains ont finalement décidé de rebrousser chemin. Pour ceux qui ne pouvaient pas attendre longtemps ou qui étaient trop pressés, on leur a fixé un rendez-vous dans les jours qui viennent".

Ce service des passeports sans rendez-vous n’ouvre qu’une demi-journée par semaine, le mardi donc, de 13h à 15h45. "Une telle file ne devrait plus se reproduire la semaine prochaine", espère Claire Roekens. "On a sans doute joué de malchance aujourd’hui avec le double phénomène de l’été qui approche et de cette première réouverture sans rendez-vous depuis deux ans"

Une fois le passeport commandé, il faut compter deux semaines pour le recevoir. Il existe aussi une procédure d’urgence pour l’obtenir en deux jours. Mais cela coûte alors 285 euros, contre 110 euros pour une commande "classique".