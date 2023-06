Une loi "Taylor Swift" pour encadrer la revente des tickets de concerts ?

C’est un projet de loi au nom pour le moins surprenant qui est envisagé en ce moment au Brésil. La popstar américaine baptiserait un projet législatif pour encadrer les reventes de tickets de concerts dans le pays. Et si son nom est mêlé à cette affaire, ce n’est pas un hasard.

Début janvier, le congrès américain avait dû s’excuser auprès des fans de la chanteuse pour la gestion chaotique des ventes de "The Eras Tour". En cause des temps d’attente de plusieurs jours pour accéder aux précieux tickets, parfois en vain… Les multiples bugs du site TicketMaster ont laissé de nombreux fans sur le carreau : certains dont le ticket disparaissait mystérieusement du panier, d’autres qui avaient payé une prévente sans jamais recevoir la place. La débâcle a rapidement entraîné une explosion des prix d’entrée. Profitant de la détresse de ces swifties, certains sites revendeurs proposaient des places allant jusqu’à 20.000 dollars. La vente officielle gérée exclusivement par TicketMaster, avait déclenché toute une série de discussions aux Etats-Unis au sujet de la concurrence. Le géant monopolistique s’était vu accorder le blâme de ce fiasco.

Une crise que le Brésil ne souhaite pas connaître et qui prend les devants pour légiférer sur la revente de tickets. Le projet de loi "Taylor Swift" punirait les revendeurs de billets d’une peine pouvant aller jusqu’à 4 ans de prison et d’une amende pouvant représenter jusqu’à 100 fois la valeur du billet.

De manière plus large, la question des prix des concerts et des festivals est de plus en plus sensible, y compris chez nous même si le Dynamic Pricing qui a cours aux Etats-Unis pour certains évènements n'est pas permis chez nous.