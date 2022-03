Une ligne de bus dédiée entre Mons et l'aéroport de Charleroi

Spécialisé dans le transport de passagers jusqu'à l'aéroport, Flibco.com, donnera le 1er avril prochain le coup d'envoi de sa nouvelle connexion entre Mons et l'aéroport de Brussels-South Charleroi.

La fréquence des navettes annoncée est de douze départs par jour sur base d'horaires réguliers et adaptés aux horaires des vols. Les voyageurs montois seront déposés devant l'entrée de l'aéroport.

En pratique

Le lieu d'arrêt à Mons est fixé au rond-point entre le cinéma Imagix et Lotto Mons Expo, non loin de la gare de Mons et des parkings du site des Grands-Prés. Le prix du transport est de 9,90 euros et toute modification sera possible jusqu'à 6 heures avant le départ.

La société de transport a indiqué que les réservations peuvent déjà être effectuées, le service démarrant effectivement le 1er avril. Par ailleurs, les lignes de Bruges, Gand et Lille redémarreront également depuis/vers l'aéroport de Charleroi. Les services de navettes par bus de flibco.com sont disponibles dans une dizaine d'aéroports européens, dont Charleroi Bruxelles-Sud, Francfort, Budapest, Porto, Lisbonne et Tenerife.

Flibco.com travaille en partenariat avec l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud depuis 2010.