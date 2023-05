Les personnes qui veulent rejoindre l'aéroport d'Eindhoven depuis la Belgique pourront le faire en bus à partir du mois de juin. La compagnie Flixbus assurera plusieurs liaisons quotidiennes depuis Bruxelles jusqu'à l'aéroport, via Anvers, annonce-t-elle vendredi.

Le trajet entre l'aéroport d'Eindhoven et Bruxelles (gare de Bruxelles-Nord) durera un peu plus de 2 heures et environ 1h15 depuis Anvers (Rooseveltplaatst). Flixbus assurera également la liaison entre l'aéroport néerlandais et Paris.