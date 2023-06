Une lettre écrite de la main de Mozart bientôt vendue aux enchères

Ce jeudi 6 juillet prochain, la célèbre maison de vente Christie’s mettra en vente une lettre autographe de Mozart, écrite en 1782 et adressée à la comtesse de Waldstätten, dans laquelle le compositeur évoque son futur mariage avec Constance Weber.

Le mariage ou le scandale

C’est un petit bout d’histoire qui sera bientôt mis aux enchères par la maison Christie’s, à Londres. Une lettre de deux pages écrite par Mozart en 1782 – une année seulement après son installation à Vienne – dans laquelle le compositeur annonce à la comtesse de Waldstätten son dessein d’épouser Constance Weber afin d’éviter le scandale.

Mais de quel scandale parle-t-il ? Depuis 1781, le jeune Mozart, âgé de 26 ans, s’est libéré de l’autorité de son père et de son contrat avec le prince archevêque Colloredo. S’il peut composer plus librement, Mozart doit asseoir sa réputation à Vienne où il vient de s’installer. La commande par Joseph II de l’opéra L’enlèvement au sérail marquera le début du succès viennois du compositeur, qui réussit à subvenir à ses besoins grâce à ses compositeurs, ses concerts et ses cours.

A l’été 1782, Constance Weber vit sous le même toit que Mozart. Une situation que Cecilia Weber, la mère de Constance, voit d’un très mauvais œil, à tel point qu’elle décide un jour d’envoyer la police chercher sa fille chez Mozart pour la faire revenir de force chez elle et sauver sa réputation.

C’est cet épisode, qui marque un tournant dans l’histoire personnelle de Mozart puisqu’il mènera à son mariage avec Constance, que le compositeur raconte dans sa lettre à la comtesse de Waldstätten. Dans celle-ci, le compositeur explique qu’il ne voit qu’une seule solution pour éviter le scandale, épouser rapidement Constance, le jour même ou le lendemain.

Mozart et Constance se marieront finalement le 4 août 1782.

Une lettre qui pourrait atteindre les 600.000 euros

"Cette lettre a toujours fait partie de collections privées et n’a donc pas pu être approchée par le grand public ou par les chercheurs depuis 1989. Christie’s s’était chargé de la dernière lettre et du dernier manuscrit de Mozart à être vendus aux enchères, nous sommes fiers de poursuivre sur cette lancée avec une lettre aussi passionnante", a déclaré Thomas Venning, responsable des livres et manuscrits chez Christie’s.

Ces deux documents évoqués par Thomas Venning sont un manuscrit musical autographe de Mozart contenant les 15 premières mesures du deuxième mouvement ("Andante") de la Sérénade en ré majeur pour orchestre, vendu à Londres décembre 2022 pour la somme de 126.000 livres, ainsi qu’une lettre autographe de Mozart adressée à son père, adjugée à New York en juin 2017 pour 319.500 dollars.

La lettre, mise aux enchères le 6 juillet prochain, devrait dépasser les montants des derniers documents ci-dessus, puisqu’elle est estimée entre 350.000 et 583.000 euros.