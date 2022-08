Une lettre brutale de John Lennon à Paul McCartney en vente

Cette lettre est en fait une réponse à une interview que McCartney avait donnée le 20 novembre 1971 au magazine Melody Maker.

Paul McCartney s’était alors épanché, entre autres, sur la relation de Lennon avec Yoko Ono et la dissolution des Beatles. En réponse, Lennon a écrit une lettre de 3 pages tapée à la machine à écrire et agrémentée de notes à la main dans laquelle il s’adresse à Paul, Linda, et all the wee McCartneys”.

Dans celle-ci, il évoque notamment des problèmes de royalties autour des Beatles, il réexplique le sens exact du titre "Imagine" à son ami et revient aussi sur des querelles avec Yoko Ono.

La lettre se termine toutefois sur une note positive, quand Lennon affirme à McCartney qu’il "n’a pas de ressentiment" envers lui et ajoute : "Je sais que nous souhaitons en fait la même chose, et comme je l’ai dit au téléphone et dans cette lettre, si tu veux qu’on se rencontre, tout ce que tu as à faire, c’est d’appeler."

La lettre est à lire dans son intégralité ici. Le prix de départ est fixé à 20.000$ et l’offre a actuellement atteint 33.000$. Cette vente est gérée par Gotta Have Rock And Roll et propose une série de 90 éléments rares autour des Beatles. Elle se termine ce vendredi 19 août.

Tout récemment, Peter Jackson, qui a déjà travaillé sur The Beatles : Get Back, a confié qu’il travaillait à un nouveau film avec Paul McCartney et Ringo Starr.

"Je suis en discussion avec les Beatles pour faire quelque chose de vraiment différent de Get Back", affirme-t-il au magazine Deadline. "On examine quelles sont les possibilités, mais c’est vraiment un autre projet. Ça ne sera pas vraiment un documentaire… et c’est tout ce que je peux vous dire."