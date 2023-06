"Une légère victoire" d’Odile D’Oultremont : le récit d’une rédemption

Avec ce roman, Odile d’Oultremont explore des thématiques auxquelles elle s’est déjà heurtée. À l’occasion de la sortie de sa première œuvre "Les Déraisons", l’autrice avait animé le temps d’une journée un atelier d’écriture dans une maison d’arrêt pour détenus à longue peine. L’expérience "singulière et passionnante", selon elle, l’a poussé à écrire sur cet univers. Mais au-delà de la question de l’incarcération et de la symbolique de la prison, l’enfermement prend dans ce récit une dimension supplémentaire. Alors que Nour se satisfait de ses petits arrangements avec elle-même, qu’elle se complaît dans ses non-choix, ne serait-elle pas activement en train de participer à sa privation de liberté ? En se renfermant sur elle-même, Nour incarne ce cloisonnement que l’on peut s’imposer. Tandis que Yarol, bien qu’en réclusion, ne serait-il pas plus libre que Nour ?

Odile d’Oultremont plonge également ses lecteurs dans une réflexion profonde sur le poids de la culpabilité. Comment vivre alors que l’on a ôté la vie par accident ? Comment payer sa dette morale envers soi-même ? Autant d’interrogations qui font résonance avec la vie personnelle de l’autrice puisque son père lui avait confié avoir été impliqué dans un accident de la route qui ôta malheureusement la vie d’une personne. Pendant plusieurs années, Odile s’est donc interrogée sur les manières de vivre avec ce poids immense qu’est la culpabilité. Avec Nour et Yarol, elle explore avec humanité la possibilité de trouver ou de retrouver sa place dans la société après un tel drame. Deuil, paternité, culpabilité et rédemption sont traités dans un texte juste et sensible ponctué de rencontres et d’échanges inattendus.

Le dernier roman de l’écrivaine belge paru le 2 mars 2023 aux éditions Julliard ne manquera pas de vous émouvoir.