Une large zone le long de la Vesdre entre Verviers et Dolhain nettoyée par des dizaines de bénévoles.

Des déchets, encore des déchets, toujours des déchets, le visage des berges des rivières inondées en juillet dernier reste désolant en beaucoup d’endroits ; c’est le cas en particulier le long de Vesdre d’Eupen à Angleur ; le nettoyage des berges a démarré çà et là grâce au travail de bénévoles ; nouvelle opération lundi au lieu-dit "les Surdents" le long d'un méandre de la rivière très pollué, situé sur le territoire de Dison entre Verviers et Dolhain-Limbourg ; 5 régionales de Natagora (Marquisat de Franchimont, Liège, Pays de Herve, Pays Chantoir ainsi que Natuurpunt, le Natagora Flamand, rejointes par le Contrat de Rivière Vesdre, l’association River Cleanup, le Plan Communal de Développement de la Nature de Verviers, la Protection civile et le SPW ont uni leurs efforts pour assainir la rive droite de la Vesdre. Des dizaines de volontaires sont actuellement sur place, et pour plusieurs jours, sur cette zone gravement polluée et restée telle quelle depuis la tragédie de juillet. Le travail s’annonce long et pénible.