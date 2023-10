Une lanceuse d’alerte au festival AlimenTerre : "Je ne suis pas sûre que l’on connaisse mon combat"

Comme l’explique Julie Van der Kar, le Festival AlimenTerre met en lumière cette année la résistance des indigènes qui se battent pour protéger leurs ressources en Papouasie-Nouvelle Guinée notamment, mais aussi celle des femmes africaines et agricultrices au Malawi qui voient les conséquences du réchauffement climatique sur leurs champs, celle des agricultrices chez nous, en grande partie invisibilisées et qui revendiquent leurs droits et enfin celle de journalistes et lanceurs d’alerte qui brisent la loi du silence et dénoncent la violence des multinationales et du monde agro-industriel. "La population est de plus en plus sensible et consciente de ces problématiques, mais le politique n’est pas toujours là où on l’attend et pas à la hauteur des enjeux. C’est aussi le cas des responsables du monde industriel […] Les outils de régulation sont insuffisants, et ça ne pousse pas les lanceurs d’alerte à dénoncer, bien au contraire" souligne Julie Van der Kar.

Depuis une dizaine d’années, en France et en Belgique, il semble à Hervé Kempf, journaliste et rédacteur en chef de Reporterre, que de plus en plus de citoyens et de militants s’engagent avec des niveaux de détermination extrêmement forts : "Ce qui m’inquiète en revanche, ce sont les gros médias, en tout cas en France. Il y a une poussée très forte de l’extrême droite, de repli sur soi, de relativisation de la gravité écologique […] qui sont relayées et qui malheureusement pèsent beaucoup sur l’opinion publique car ces médias appartiennent à des financiers et des capitalistes qui ne veulent pas que ce monde change et qu’il aille vers plus de justice".