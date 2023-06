Une "justice de classe" dans l’affaire Sanda Dia ? "Il y a une justice à tout le moins inégale" déplore Sven Mary

Les parties civiles, le ministère public et les condamnés eux-mêmes ont décidé de ne pas saisir la Cour de cassation pour contester l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers.

L’avocat n’est pas "satisfait" du jugement, mais n’a rien à reprocher à la procédure judiciaire : "Il n’y avait d’appel possible car nous étions déjà en appel. La seule possibilité restante était d’aller en cassation mais je pense que des moyens de cassation, il n’y en avait pas". Je pense que le rideau se ferme sur le procès et que c’est une bonne chose pour le papa. C’est le moment pour lui maintenant de pouvoir entamer et commencer son deuil qu’il attend de faire depuis maintenant cinq ans."

La non-assistance à personne en danger non retenue par le tribunal

Pour de nombreuses personnes, les peines qui ont été prononcées ont été trop faibles. Le tribunal a retenu la prévention d’homicide involontaire et le traitement dégradant, mais pas la non-assistance à personne en danger. Une décision vécue difficilement par le père de Sanda Dia selon son avocat : "Il a dû entendre que ce qui s’est passé est un tragique accident. Je pense qu’il vit ça très mal. Je pense qu’il a le droit de son émotion. Il voit ça d’une manière beaucoup moins rationnelle qu’on peut le voir en tant que professionnel, en tant qu’avocat, en tant que procureur, en tant que juge. Mais je pense qu’il vit ça d’une manière très difficile parce que pour lui, il estime que ce n’est pas un accident", explique Sven Mary.

Sanda Dia est arrivé à l’hôpital avec une température de corps de 28 degrés.

"Ce qui l’étonne le plus, c’est que la non-assistance à personne en danger n’ait pas été retenue", indique l’avocat, détaillant les dernières heures du baptême fatal pour l’étudiant. "Sanda Dia a passé des dernières heures épouvantables. Il est arrivé à l’hôpital avec une température de corps de 28 degrés. C’est vous dire dans quel état il était. On ne savait plus le sauver au moment où il est arrivé à l’hôpital. S’il était déjà dans cet état-là, on a dû voir quand même l’état dans lequel il était durant les heures qui précédaient, et on ne l’a pas aidé. Le fait que ces 18 jeunes hommes aient été acquittés pour ça, ça a rendu les choses très difficiles pour le papa".

Récupération politique

Au-delà des critiques dans la société, l’affaire prend aussi une dimension politique : le président du CD&V, Sammy Mahdi, et le président du MR côté francophone, Georges-Louis Bouchez ont estimé que la justice était trop laxiste et que le jugement faisait état d’une "justice de classe".

Une position que critique l’avocat : "Je m’en distance. Je pense qu’une des bases de notre État, c’est la séparation des pouvoirs. Je ne pense pas que des présidents de partis, quels qu’ils soient, ont à critiquer le pouvoir judiciaire. Je me pose la question de savoir tout d’abord s’ils ont lu l’arrêt et s’ils connaissent le dossier. Je pense énormément que c’est une récupération politique qui n’a pas lieu d’être. On n’a pas le droit de faire ça en tant que politicien."

Si les 18 prévenus avaient été d’une autre origine, d’une autre couleur, d’une autre classe sociale et que la victime avait été blanche, les peines auraient-elles été les mêmes ?

Quant à la question de l’existence d’une "justice de classe", Sven Mary ne partage pas cette vision : "Je ne dirai pas ça. Je dis qu’il y a une justice, à tout le moins inégale. Inégale parce que je me suis très souvent posé la question : 'Si les 18 prévenus – aujourd’hui condamnés -, avaient été d’une autre origine, d’une autre couleur, d’une autre classe sociale – parce que nous étions dans une classe sociale tout à fait supérieure, de parents très fortunés et qui ont des fonctions très hautes dans notre société – et que la victime avait été blanche, je me pose la question – et j’ai le droit de me la poser – de savoir si tout aurait été fait de la même façon, si les préventions auraient été les mêmes et si les peines auraient été les mêmes ?'", se questionne-t-il. "Ce sont des peines de travail qui ont été ordonnées. Le papa a toujours dit qu’il ne souhaitait pas de peines d’emprisonnement, que ça ne servait à rien. Et je pense que c’est très digne de dire ça quand on perd un fils."