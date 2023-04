Une journée sur Musiq3 au rythme des notes bleues à l’occasion de l’UNESCO Jazz Day

Les musiciens de jazz sont à l’honneur sur Musiq3 et Auvio ce dimanche 30 avril, à l’occasion de l’Unesco Jazz Day. Avec trois émissions spéciales et une série de podcasts dédiée aux Clubs de jazz belges.

A midi, Brigitte Mahaux fera bouger les lignes dans Transmission, avec ses invités : le guitariste Guillaume Vierset et le batteur Antoine Pierre. Les chemins musicaux des deux artistes sont liés depuis longtemps. Ce printemps, ils sortent chacun leur album, hors des limites et des étiquettes, avec la volonté d’interroger le monde qui se prépare. Deux compositeurs interprètes et de multiples facettes de ce que peut être le jazz de demain ! Eric Stevens sera la 4e oreille.

Dans la Table d’écoute, de 16h à 18h, Pierre Solot analysera Rhapsody in Blue de George Gershwin, aux côtés des pianistes Karin Lechner et Sergio Tiempo et de la journaliste Martine Dumont-Mergeay.

A 20h, terminez la journée avec Laurent Graulus, qui accueille en direct trois générations du jazz belge : le trompettiste Richard Rousselet, la pianiste Eve Beuvens, et le saxophoniste Bart Defoort. Ils vous accompagneront jusque 22h au son de nombreux extraits de concerts des précédentes éditions du Jazz day.

Enfin, sur la plateforme jazz, découvrez " Bienvenue au club ", une série de 15 podcasts sur les clubs de jazz en Belgique. Signés et réalisés par Arnaud Quittelier (RTBF, offre Jazz) et Jacques Onan (ancien journaliste au Soir et actuel Directeur de la Maison du Jazz de Liège), ces podcasts de 30 minutes alternent musique et interviews avec les propriétaires, anciens et actuels, de ces groupes de jazz, et les musiciens qui s’y sont produits. Un épisode sera produit chaque mois. Premier épisode : " Les clubs disparus ".