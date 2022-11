Une journée spéléo dans les entrailles de la terre !

Une journée dans la peau d’un spéléologue, ça vous tente ? La grotte du Père Noël, découverte un 24 décembre 1964, fait partie de l’une des grottes de Han. Depuis quelques années, elle est ouverte au public sur réservation, pour le plus grand bonheur des aventuriers et explorateurs ! Deborah des Ambassadeurs a testé pour nous cette aventure, rendez-vous sans plus attendre dans les entrailles de la terre !