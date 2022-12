Une journée lumineuse avant un temps agité

Ce mardi matin, les nuages bas laisseront moins de place aux éclaircies au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, le ciel sera partagé entre belles éclaircies et passages nuageux. Il fait frais au lever du jour avec 2 à 5°C des Hautes-Fagnes au littoral.

Cet après midi les champs nuageux vont se faire plus nombreux mais on gardera quand même des conditions lumineuses à l’exception de la province du Luxembourg qui aura du mal à se détacher de la grisaille. Les températures afficheront entre 3 et 8°C, soit 2 à 3°C au-dessus des normales de saison.