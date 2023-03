Une journée en pyjama en solidarité avec les élèves malades de longue durée

Pour sensibiliser les élèves, l’asbl leur propose chaque année une journée où ils revêtent eux aussi leur pyjama en classe. Un geste de solidarité auquel tout le monde a adhéré dans l’école communale de Jodoigne-Souveraine.

"Je trouve ça vraiment sympa pour eux. Si j’étais maintenant à l’hôpital, je me sentirais vraiment réconfortée. Comme ça, il n’y a pas vraiment de différence", confie Tily, élève de sixième.

L’école a déjà connu des cas d’enfants malades de longue durée, notamment dans la classe de maternelle d’Olivier Quertinmont, il y a quelques années. L’instituteur a maintenu le lien entre la fillette malade et le reste de la classe. "Son retour a été beaucoup plus facile car les enfants savaient ce qu’elle avait vécu, témoigne-t-il. Ça permet aussi de dédramatiser. L’hôpital, ça semble toujours très grave. Tandis qu’une fois qu’on explique, avec des mots justes, les enfants comprennent très vite et peuvent être rassurés ".