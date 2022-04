Une journée du développement durable à l'Athénée Royal de Soumagne pour sensibiliser les élèves à l'écologie

Les élèves jouent le jeu à fond, ils sont motivés comme jamais: "J'apprends simplement qu'on peut être plus écologique que ce qu'on l'est. Il suffit juste de quelques petits efforts". "Il faut quand même penser aux générations futures, dans quoi elles vont vivre, avec quoi elles vont vivre, et il faut absolument qu'on change ça maintenant, sinon ce sera trop tard et on ne pourra plus faire marche arrière" témoignent deux d'entre eux.

Un projet lancé en 2018

Cette journée s'insère dans un vaste projet écologique que l'Athénée de Soumagne mène tout au long de l'année depuis 2018, comme le souligne la directrice de l'établissement, Christine Roberty: "Ça passe par le tri des poubelles ou encore par le remplacement de la totalité de nos luminaires. On cuisine autrement, avec des produits locaux ou bio. On essaye, une fois par an, de dédier une journée complète et de faire bouger nos plus de 1000 élèves autour du thème de l'écologie. On ne veut pas faire que du bourrage de crâne avec des ateliers théoriques, et donc ils passent toutes les 50 minutes d'atelier en atelier, que ce soit des vidéos, des conférences, mais également pas mal d'ateliers pratiques."

Du côté des élèves, les réactions sont déjà plutôt positives: "Ils ne bougent pas tous, mais beaucoup bougent, et les comportements changent. On voit que certains ramassent même les déchets dans la cour de récréation et vont les remettre au bon endroit. Et je pense qu'à force de le faire, ça deviendra des automatismes". Reste peut-être à faire percoler cette nouvelle mentalité dans les familles: "Oui, et ça, c'est la partie la plus difficile effectivement" sourit la directrice. "J'ai même des parents qui me disent, "moi, mon enfant ne veut plus de papier aluminium à la maison", donc ça veut dire qu'on y arrive. Et on fait des émules dans d'autres écoles qui ont envie de nous rejoindre également."

Et comme de nouveaux projets sont en gestation comme l’aménagement d’un rucher, la motivation ne risque pas de s’éteindre à l'Athénée Royal de Soumagne.