Une journée dédiée aux Flagey Piano Days sur Musiq3

Ce dimanche, Musiq3 vous emmène aux Flagey Piano Days pour une journée entièrement consacrée au piano. Dès 15h, vous avez rendez-vous avec Pierre Solot et Cécile Poss, qui vous réservent un programme alléchant : quatre concerts des Flagey Piano Days et des plateaux avec des invités prestigieux.

L’édition 2022 de Flagey Piano Days se clôturera ce dimanche 20 février avec le récital de la grande Elisabeth Leonskaya. Et à l’occasion de cette journée de clôture, Musiq3 vous propose, ce dimanche 20 février, une après-midi placée sous le signe du piano.

De 15h à 16h30, vivre en direct le concert de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, dirigé par Pierre Bleuse, qui interprétera la Symphonie de Chausson, mais également des œuvres de Franck avec le pianiste Florian Noack en soliste.

De 16h30 à 17h30, Cécile Poss et Pierre Solot recevront en interviews Florian Noack et Pierre Bleuse, qui sortiront tout juste de scène. Cécile et Pierre vous proposeront d’écouter en exclusivité des extraits du nouvel album de Florian Noack et Pierre Bleuse, consacré à Franck et qui est à paraître avec l’OPRL.

Dès 17h, vous retrouverez le concert du pianiste Cédric Tiberghien, qui sera suivi du concert de Yeul Eum Son.

Enfin, à 20h15, place au concert de clôture des Flagey Piano Days avec le récital d’Elisabeth Leonskaya qui vous proposera un programme composé d’œuvre de Mozart, de Schönberg et de Brahms.