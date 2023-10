Une journée d'aventures interstellaires à l'Euro-Space Center avec Pascal Laroche

L'Euro-Space Center est bien plus qu'un simple parc d'attractions. Il s'agit d'un centre interactif dédié au domaine spatial, offrant une expérience éducative et immersive pour les familles, les écoles, les groupes d'amis et les entreprises. Fondé au début des années 90, le centre a été inauguré en 1991 en présence de l'astronaute de la NASA, Joe Allen.