Une journée d’aventures inoubliables à Liège pour Pascal Laroche

The Place to Play offre une variété d’activités originales, allant du lancer de hache au quiz game, en passant par les escape games extérieures et un simulateur de tir. Cet endroit innovant et insolite est idéal pour des événements tels que les enterrements de vie de garçon ou de fille, les anniversaires et les team building. De plus, un bar sur place propose la bière exclusive "The Beer To Play", brassée spécialement pour l’établissement, offrant ainsi une expérience unique aux visiteurs.