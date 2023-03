Une journée d’action contre la prolifération des combustibles fossiles ce jeudi à Bruxelles

Pour le cofondateur de Rise for Climate Belgium, Kim Le Quang, l’occasion de faire adopter le traité à l’échelle de l’UE est bien réelle. "On a rencontré trois fois le cabinet de Charles Michel (président du Conseil européen, ndlr) et on a toujours été bien reçu", raconte-t-il. "On sent bien que le Conseil européen est motivé, mais à cause de la crise énergétique et de la guerre en Ukraine, ce n’est plus la priorité." Le Parlement européen, quant à lui, s’est déjà dit favorable à la préparation d’un tel texte.

Le rassemblement interviendra trois jours après la publication du dernier rapport du Giec, qui a mis en garde contre une augmentation de la température bien au-delà de la limite de 1,5 °C d’ici la fin de siècle si aucune action immédiate et draconienne n’était entreprise. Des personnalités du Giec, justement, ont été invitées mardi et mercredi au premier sommet scientifique européen sur le changement climatique, sur invitation du secrétaire d’État pour la Relance, Thomas Dermine, et de la ministre du Climat et du Développement durable, Zakia Khattabi.